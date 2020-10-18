İnsanoğlu ilk ne zaman “kazanmak” duygusunu yaşadı çok merak ediyorum.

Aşkı ilk keşfettiği zaman olabilir mi?

***

Belki çok daha geniş bir yerden bakmak gerekiyor.

“İnsan ne zaman gerçekten kazanıyor?”

Ya da daha yakıcı bir soru düşüyor peşimize...

“Ne zaman kaybediyoruz aslında?”

***

“İnsan ilk ne zaman kazandı?”

Parayı keşfettiği zaman demeyiniz sakın!

Tam da o gün kaybetti çünkü...

***

Tarihte ilk kez bir toprak parçasının kendinin olduğunu söylediğinde biri, kaybettik.

O gün bugün kan dökülüyor, “kazandık” diye.

***

Aliya İzzetbegoviç’in sözüydü.

“Savaşı ölünce değil düşmanına benzeyince kaybedersin.”

***

Kaybettik, benzedikçe...

***

Ölünce kazanmıyorsunuz.

Öldürünce de...

Hayatı büyüterek kazanabiliriz sanırım...

Gökyüzünü büyüterek esarete karşı...

Sevdayı büyüterek, hınca rağmen...

Ve büyüterek çocukların yüzünde doyumsuz sevinçleri...

***

İnsanla kazanıyoruz, en fazla...

Mülkten, bayraktan, ulustan çok daha kutsal bir yerde olduğunu keşfettiğiniz zaman insanla...

***

Günlük zafer sarhoşluklarından arındığımız ve yarını da kazandığımız zaman değil mi asıl kazanmak?

Hani geriye bakmak ve “iyi ki” demek...

Hani geleceğe bakarken, ferahlamak, uçsuz bucaksız...

***

En berrak sözlerin en kirli insanların dilinden döküldüğü yerde ‘kazanmak’ samimiyeti bulmaktır belki de...

Gürültüsüz sözcüklerin aydınlığında ve iyiliğin kıyısında yürümektir...

***

Nazım’la noktayı koymak en iyisi...

“Eğer; hak haksızlıktan yüce, sevgi nefretten üstün, aydınlık karanlıktan güçlüyse...

Çaresi yok usta...

Biz kazanacağız...”

***

Çaresi yok.

Hep bunun için yaşayacağız.