“Kazanırsak iyi bir moral olur”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Süper Lig’in bu sezonki iddialı ekiplerin biri olan Küçük Kaymaklı’da teknik direktör İltaç Karayel, Gençler Birliği ile Cumartesi günü oynayacakları Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Kupası öncesi YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulundu. Karayel karşılaşmayı kazanmaları halinde bunun kendileri için sezon öncesi iyi bir moral olacağını belirtti.

Karayel: “Sezon Öncesi Son değerlendirme”

Lefkoşa’nın Yeşil-siyahlı ekibin teknik patronu İltaç Karayel, KTSYD Kupası hakkında açıklamalarda bulunurken, “İki büyük camia karşılaşacak. Bu yüzden maça ilgi üst düzeyde olacak ve sezon öncesi kendimizi son bir değerlendirme fırsatımız olacak. Maça hem bu açıdan hem de oynanma açısından değer veriyoruz. Bizim için kazanırsak yeni sezon öncesinde iyi bir moral olur” dedi.

“Eksiğimiz yabancı oyuncular”

Deneyimli teknik direktör İltaç Karayel “Yerli oyunculara güvenimiz tamdır. Biz sezon başından bu yana kadromuzu yerli oyunculara göre kurguladık. 21 yaş altı oyunculardan Tuğrul ve Berkem beklenin üzerinde performans sergiliyorlar. Takımı yabancılar ile güçlendireceğiz, ancak iki yabancımız da ufak sakatlıkları olduğu için aramızda değiller” dedi.

Ufuk çalışmalara başlıyor

İltaç Karayel bir süre önce takımdan ayrılması gündemde olan kaleci Ufuk Şimşek ile ilgili de konuşarak, Ufuk’un çalışmalara başladığını ve başka hiçbir kulübe transferinin söz konusu olamayacağını belirtti.