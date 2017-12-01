“Kazanıp, ligin şeklini değiştireceğiz”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’in 11’inci hafta kapanış maçında lider Binatlı’nın konuğu olacak olan Yenicami’de teknik direktör Sedat Devecioğlu, maç öncesinde iddialı konuştu. Devecioğlu, maçı kazanarak ligin şeklini değiştireceklerini ifade etti.

Devecioğlu: “Kazanmak için sahaya çıkacağız”

Yenicami teknik patronu Sedat Devecioğlu, Binatlı’nın iyi bir ekip olduğuna dikkat çekerek, maçın zor geçeceğini belirtti. Önce Ozanköy, ardından Yeni Boğaziçi’ni yenerek çıkışa geçtiklerini aktaran Devecioğlu, Pazartesi akşamı sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi. Yenicami’nin Binatlı’yı mağlup etmesi halinde ligin şeklinin değişeceğini öne süren başarılı teknik adam, galibiyet için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini sözlerine ekledi.

Ömer’in durumu maç günü netlik kazanacak

Süper Lig ekibi Yenicami’de geçtiğimiz hafta kırmızı kart gören genç oyuncu Yasin Açıkel, bu maçta cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Siyah beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Ömer Gül’ün oynayıp oynamayacağı ise maç günü belli olacak. Ömer Gül, son olarak ligin 8’inci haftasında Doğan Türk Birliği maçında forma giymişti.