“Kazanın sebebi yarın sabah gelecek uzmanlarla anlaşılacak”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, olay yerinde yaptığı canlı yayın konuşmasında, her iki pilotun da tecrübeli olduğunu, havada olumsuz koşulların bulunmadığını ve görgü tanığı olmadığını vurgulayarak, kazanın sebebinin yarın Türkiye’den gelecek uzmanlarla anlaşılacağını kaydetti. Atakan, uçağın üç haftalık olduğunu, şu anda her şey yeni olduğu için bir tahminde bulunmanın yanlış olacağını söyledi.

Atakan'ın açıklaması şu şekilde:

Son derece üzücü bir olay iki havacımızı maalesef kaybettik. Olayın öğle saatlerinde bir eğitim uçuşu esnasında olduğu bilgisini aldık. Görgü tanığı yok, yarın sabah Türkiye Sivil Havacılık’tan Kaza Kırım Ekibi burada olacak. Kazanın ne sebeple ve nasıl olduğuna dair detaylı bilgiyi almış olacağız. Düşen yeni bir uçaktı, yaklaşık üç hafta önce Hava Sporları Federasyonuna katıldı. Serkan uzun yıllardır pilotluk yapan hepimizin tanıdığı tecrübeli bir arkadaşımız. Hakan ise uzun yıllar İzmir Alaçatı’da uçuş eğitmenliği yapmış bir arkadaşımız. Dolayısıyla her iki pilotumuz da son derece tecrübeliydi, hava şartları da gördüğümüz kadarıyla bir etken değil. Zaten bu uçaklar motor dursa dahil süzülebilme özelliği var. Yarın kaza kırımın gelmesi ile bilgiye ulaşacağız. Şu anda ne dense yanlış olur çünkü her şey ham. Gelecek olan ekibin yapacağı çalışma çok önemli. Kaza yeri şu anda güvenlik altına alınarak kapatıldı. Taçengo dediğimiz bir eğitim yapılıyordu. Görgü tanığı olmadığı için nasıl olduğunu bilemiyoruz. Bu gibi uçuşlar kuleye bildirilmez, uçuş planı aktarılır ancak bu alanda egzersiz yapıldığı için her adım bize telsizle bildirilmez."