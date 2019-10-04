Kazanın ardından 4 tutuklama

Lefkoşa’da meydana gelen bir kazada araç içerisinde yapılan kontrolde sahte resmi devlet dairesi mühürleri ve üniversite mühürleri bulunması üzerine tutuklanan zanlılar A.B.B., M.T.I., Y.D.A. ve A.B. tutuklanarak bu sabah mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İzlem Civisilli, 03.10.2019 tarihinde saat 1.00 raddelerinde Haspolat-Lefkoşa anayolu üzerinde A.B.B., kirasında bulunan ve M.T.I.’nin kullanmakta olduğu ZPK 686 plakalı araçla bir trafik kazası yaptığını ve kaza mahalline giden polis ekipleri tarafından aracın arka koltuğunda 7 adet ıslak ve 3 adet soğuk olmak üzere KKTC'de faaliyet gösteren çeşitli Üniversitelere, bakanlıklara ve TC Büyükelçiliği ile Nijerya Büyükelçiliği'ne ait damga mühürleri bulunup emare olarak alındığını belirtti.

Polis, aynı gün mesele ile ilgili yapılan soruşturmalarda aracı kiralayan A.B.B., M.T.I. ve 2 gün önceye kadar Lefkoşa'da K/Kaymaklı adresinde M.T.I. ile birlikte kaldığı belirlenen Y.D.A. Lefkoşa'da tespit edilerek Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandıklarını anlattı. Polis, ayni gün her 3 zanlının Lefkoşa'da bulunan ikametgâhları Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen arama emri ışığında arandığını ancak herhangi bir emareye ulaşılamadığını anlattı. Polis, yine M.T. I.’nin polise yapmış olduğu beyanda sahte olduğuna inanılan mühürleri yurtdışından A.B. için KKTC'ye getirdiğini söylemesi üzerine, sabah saatlerinde A.B’nin Lefkoşa'daki ikametgâhında tespit edilerek şubeye celp edildiğini belirtti. Polis, “Mesele görüldüğü üzere ciddi bir meseledir ve tahkikatımız henüz yeni başlamıştır. Bu sahte olduğuna inanılan mühürlerle sahte evrak düzenlenip tedavüle sürüldüğü kuvvetle muhtemeldir.

3 gün tutuklama talebi

Meselede alınması gereken birçok ifade ve bulunması gereken emareler vardır. Zanlıların serbest kalmaları halinde alınacak ifadelere ve bulunması gereken emarelere etki edeceği aşikârdır. Bu aşamada tahkikatın salimen yürütülebilmesi için her 4 zanlının da 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarını talep ederim” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.