“Kazandıkça motivasyon artıyor”

Hüseyin KIRAL

Sezona Doğan Türk Birliği ile oynadığı Leymosun Derbisi’ni kazanarak başlayan Türk Ocağı (TOL), daha sonra arka arkaya oynadığı üç karşılaşmayı da kaybedince moral ve motivasyonunu da kaybetmişti. Süper Lig’in beşinci haftasında TOL, kendi evinde konuk ettiği Küçük Kaymaklı’yı farklı skorla geçerken, morallerin yerine gelmesini sağdı. Geçtiğimiz hafta ise Merit Alsancak Yeşilova deplasmanında kazanılan üç puan motivasyonun da yeniden yükselmesine neden oldu. Konu ile ilgili olarak gazetemize açıklama yapan TOL Teknik Direktörü Hasan Toplaoğlu, “Takımım kazandıkça moral ve motivasyon artıyor. Başa oynamak istiyorsak bu gibi karşılaşmalardan galibiyetle ayrılıp oynayacağımız maçlara daha moral ve motivasyonumuz tam çıkmalıyız” dedi.

Topaloğlu: “DTB maçı sonrası daha iyi sonuçlar almalıydık”

“Lige 2-0’lık DTB galibiyeti ile başlamak bizim adımıza çok iyi bir başlangıç olduğunu düşünmüştük. Ancak Baf Ülkü Yurdu, Mağusa Türk Gücü ile Cihangir maçlarından hiç beklemediğimiz mağlubiyetler aldık” açıklaması yapan Hasan Topaloğlu, “Doğan maçı sonrası oynadığımız üç karşılaşmadan dört puan almış olsaydık, bugün liderin dört puan gerisinde olacaktık, ancak her şey bitmiş değil. Türk Ocağı takımı yeni bir takım ve belki şampiyonluk değil ancak başa oynayacağımızı söylüyorum” dedi. Beşinci ve altıncı haftalarda alınan galibiyetlerle yeniden çıkış yakaladığını belirten Toplaoğlu, “Seri galibiyete ihtiyacımız var, bunu Kaymaklı ve Yeşilova maçlarını kazanarak başlattığımıza inanıyorum, Çetinkaya karşılaşmasını da kazanıp serinin bir ayağını geçmek arzusundayız” dedi.

“Çetinkaya’nın eksiği veya konumu bizi ilgilendirmez”

30 haftalık maç trafiğinin henüz daha altı karşılaşmasının oynandığını belirten Hasan Topaloğlu, “Merit Alsancak Yeşilova karşısında, özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında sahaya yansıttığımız arzulu ve istekli oyun sonrası üç golle üç puanı alan taraf olduk” dedi. Topaloğlu, hafta sonu karşılaşacakları Çetinkaya maçı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Rakip Çetinkaya’nın eksikleri veya konumu bizi hiç ilgilendirmiyor. Çetinkaya geride kalan altı haftada ne istediğini bilen ve ortaya çıkardığı maçlara bakılınca oldukça tehlikeli olabilecek bir takım. Konumuna ve eksiklerine bakmaksızın tüm ciddiyetimizle bu karşılaşmaya hazırlanacağız. Kazanıp istikrarlı bir şekilde hedefimize doğru ilerlemek istiyoruz” dedi. Bilal Ceylan ve Turgut Çoban’ın sakatlık durumlarının son gün belli olacağını belirten Hasan Topaloğlu, “En azından bu iki oyuncudan birini oynayabilecek durumu gelmeleri için doktor kontrolünde çalışmalar devam ediyor” dedi.