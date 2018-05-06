Kazanan üzüldü, kaybeden sevindi: 5-1

K-Pet Süper Lig’in son haftasında Mağusa Türk Gücü, Yalova’yı konuk etti. Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Mağusa Türk Gücü 5-1 kazansa da, Türk Ocağı’nın Yenicami’yi mağlup etmesiyle Mağusa Türk Gücü’nün aldığı bu galibiyet pek önemli olmadı.

İki takım da Play out oynayacak

Mağusa Türk Gücü, bu galibiyetle birlikte puanını 41’e yükseltse de Türk Ocağı karşısında ikili averajı kötü olduğundan dolayı yarışı kaybeden ekip oldu. Bu karşılaşmada farklı mağlup olan Yalova, rakibi Yeni Boğaziçi’nin son anlarda kalesinde gördüğü gol sonrasında direk düşmekten kurtulup Play out oynamaya hak kazanmış oldu.

STAT: Dr. Fazıl Küçük Stadı

HAKEMLER: Fehim Dayı**, Ferhat Tuna**, Sertan Alkın**

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

Türkkan Delideniz**

Sami Ergazi**

Yasin Kurt**

Erdoğ Barkınay**

Yusuf Beyazi**

Yakubu Malik**

(Dk.62 Kaan)**

Adil Uçar**

Emre Özsin***

Nevzat Duran**

(Dk.69 Lawrence)**

Halil Turan**

Dinopeter Jude**

(Dk.84 Rasheed)

TD: Ali Oraloğlu

YALOVA

İrfan Özbay*

Ahmet Hasan*

Civan Hısır*

Çağan Ayatay*

Reşat Nazlı*

Mahmut İneci*

(Dk.46 Veli)*

Uche Sunday*

Selçuk Dilik*

Batshi Patrick*

Mithat Küçükakaçalı*

Ediz Sökmez*

TD: Erhan Arıtan

GOLLER: Dk.2,Dk.40 ve Dk.74 Emre Özsin, Dk.26 ve Dk.66 Halil Turan (MTG) Dk.77 Uche Sunday(Yalova)

Fotoğraf: Kanı ALDAĞ