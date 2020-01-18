Kazanan numara ‘41167’

Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Ocak 2020 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 900 Bin TL’lik büyük ikramiye 41167 numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa Bayisi Hasan Sağol tarafından satıldı.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 28 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 300 Bin TL olarak 20 Ocak 2020 itibarıyla satışa sunulacak.

Çekiliş sonuçları

900,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

41167

25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

71532

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

76745

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

13021

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

28314 51030 51476 70681

750 TL İkramiye Kazanan Numaralar

15334 23232 24254 34608 89903

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02907 09907 09941 12220 12414 21992 57708 75444 89648 99374

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00840 02106 06812 10216 17667 22918 36303 39313 40125 44319 46990 47539 52121 53658 64110

300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

01167 11167 21167 31167 40167 41067 41107 41117 41127 41137 41147 41157 41160 41161 41162 41163 41164 41165 41166 41168 41169 41177 41187 41197 41267 41367

41467 41567 41667 41767 41867 41967 42167 43167 44167 45167 46167 47167 48167

49167 51167 61167 71167 81167 91167

Son 4 Rakamına Göre 100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

3366 5053

Son 3 Rakamına Göre 75 TL İkramiye Kazanan Numaralar

473

990

Son 2 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

33 86

Son 1 Rakamına Göre 25 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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