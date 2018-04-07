“Kazanamazsak şampiyonluk hayal olur”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Binatlı’da son haftalarda alınan sonuçları sonrası keyifler yerinde. Sarı yeşilli ekip, ligin 26’ncı haftasında Pazartesi akşamı lider Yenicami ile oynayacağı maçın hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Teknik direktör Hasan Topaloğlu, Yenicami maçının kendileri açısından kader maçı olacağını, bu maçı kaybettikleri an şampiyonluğun hayal olacağını ifade etti.

Topaloğlu: “İbre yeniden lehimize döndü…”

K-Pet Süper Lig’de ikinci devrenin başlamasıyla kötü bir süreç yaşayan, ardından da hedef değiştiren Binatlı’da son 3 maçta alınan galibiyetler yüzleri güldürüyor. Teknik direktör Hasan Topaloğlu, kötü sürecin geride kaldığını aktararak, ibrenin yeniden kendilerine döndüğünü söyledi. Hasan Topaloğlu; “Takım olarak kötü bir süreç yaşadık. Yaşanan beklenmedik puan kayıpları moralimizi iyice bozmuş, hedef küçültmek durumunda kalmıştık. 3 haftadır kazanıyoruz, daha önemlisi güzel de futbol ortaya koyuyoruz. Rakiplerimizin de peş peşe puan kaybetmesi ibreyi yeniden lehimize çevirdi diyebilirim. Zirveye yeniden yaklaştığımız için mutluyuz. Doğal olarak bu da takıma olumlu yansıdı. Takımdaki moraller yerinde” dedi.

“Lefkoşa’dan galibiyetle dönmek zorundayız”

Binatlı teknik direktörü Topaloğlu, hafta sonunda kendileri için çok önemli bir maça çıkacaklarını, bu maçın yarışta olmak ya da olmamak maçı olduğunu yineledi. Topaloğlu; “Ligin yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Bu hafta sonu tansiyonu yüksek, ligin en zor maçlarından birine çıkacağız. Bu maç bizim için olmak ya da olmamak maçıdır diyebilirim. Takımdaki moraller yerinde. Varımızı yoğumuzu ortaya koyup, Lefkoşa’dan galibiyetle dönmek istiyoruz. Bu maçı kazanamamamız durumunda şampiyonluk bizim için hayal olur. Bu yüzden galibiyetle dönmek zorundayız” şeklinde konuştu.

“Yenicami çok güçlü bir ekip…”

Hasan Topaloğlu, Süper Lig’in 26’ncı haftasında oynayacakları rakipleri Yenicami hakkında da güçlü bir ekibe karşı mücadele edeceklerini söyledi. Özellikle yabancı oyuncularının performansından bahseden deneyimli teknik adam, Yenicami’nin takım olarak çok iyi mücadele ettiğinin altını çizdi. Bu önemli karşılaşmada eksiklerinin bulunmadığını aktaran Topaloğlu, centilmence bir maç ortaya konulmasını temenni etti.