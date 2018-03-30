Halit Dağ

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği forması giyen kaptan Emir Dolu YENİDÜZEN'e açıklamalarda bulundu.

Tercübeli futbolcu sözlerine “Camia olarak kötü günler geçirdiğimiz bu dönemde biz futbolcular olarak büyük İskele camiasını layık olduğu Süper Lig’de tutmak adına birlik ve beraberlik içerisinde mücadele ederek elinizden geleni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” diyerek başladı.

Dolu: “Bülent Aytaç’ın gelişi olumlu hava kattı”

Emir “Yaşanan teknik direktör değişikliğinden sonra Bülent Aytaç takımın başına geldiği günden itibaren takımı fiziksel, taktiksel ve mental olarak Merit Alsancak Yeşilova maçına pozitif hazırlamak için çalışmalar yaptırıyor. Hoca değişikliğinden sonra tüm futbolcular antrenmanlarda çok istekli ve ciddi çalışıyor. Bunun da takıma olumlu olarak yansıyacağını düşünüyorum” dedi.

“Yeşilova maçını kazanamazsak kaybetmeyeceğiz”

Takım olarak daha fazla bütünleştiklerini ifade eden Emir, “Bu hafta oynayacağımız Merit Alsancak Yeşilova maçına kadar her günü birlikte geçirerek hazırlanıyoruz. Lig bittiğinde 1 puanın bile çok şeyi değiştireceğinin farkında olup kazanamazsak, kaybetmemek için sahada son düdüğe kadar savaşacağız” dedi.

Emir son olarak ligde kalan 6 maçlarından en az 10 puan çıkarıp Play out sınırının dışında kalmak istediklerini söyledi.