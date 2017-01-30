Ülke genelinde son bir haftada meydana gelen toplam 55 trafik kazasından 15’inin nedeninin süratli araç kullanmak olduğu kaydedildi.



Polisten verilen bilgiye göre, 23-29 Ocak tarihleri arasındaki dönem içerisinde meydana gelen kazalarda, 1 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.



Trafik kazalarının 15’i süratli araç kullanmak, 12’si kavşakta durmamak, 11’i yakın takip, 8’i dikkatsiz sürüş yapmak, 9’u da diğer etkenlerden dolayı meydana geldi.



Kazalarda araçlarda toplam 421.5 bin TL hasar oluştu. Kazaların 27’si Lefkoşa, 12’si Mağusa, 9’u, Girne, 5’i İskele, 2’si de Güzelyurt’ta meydana geldi.