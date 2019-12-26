“Kazalardan sonra hem bilinç hem de korku arttı”

Şoför okulunda Sürücü eğiticisi olan Aliye Bayramoğlu Dinç: “Hiçbir şey bilmeden gelen gençler, hayata geç kalmış 40 veya 45 yaş üstü sonrası araba sürmeyi öğrenmek isteyen insanlarla karşılaşıyorum. Hepsinde de ayrı deneyimlerim oluyor, hepsi de birbirinden çok farklı.”

Ailesinden gelme araba sürme tutkusunu meslek edindi, çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürdü. Şoför okulunda Sürücü eğiticisi olan Aliye Bayramoğlu Dinç, trafikte birçok kişiye eğitim veriyor, nasıl araç kullanması gerektiğini anlatıyor…

“Çift glaj ara gaz bizden sorulur” diyen Aliye Bayramoğlu Dinç, her şeyden önce güvenliğin önemine dikkat çekiyor.

Şoför okulunda Sürücü eğiticisi olan Aliye Bayramoğlu Dinç, “Bu benim çocukluk hayalimdi. Hiç ustam olmadı, milletin ayağına baka baka, annemin arabasını alıp kaçarak araba sürmeyi öğrendim ve kendimi geliştirerek sektöre atıldım. Araba, traktör, kamyon gibi araçları sürmeye çok meraklıydım. Araç benim için merak ve zevktir, ihtiyaç değil.

Sonunda bu hayalimi gerçekleştirdim. Babam otobüs şoförüydü, dedem de öyle, abim de, herkes, ailemde de bu yönde bir eğilim vardı… ” diyerek bu tutkusunu anlattı.

Dinç, mesleği sayesinde sabretmeyi öğrendiğini belirterek, ilk kez araç kullanmayı öğrenecek birisiyle çalışmanın sabır gerektirdiğini anlatıyor.

Dinç, “Hiçbir şey bilmeden gelen gençler, hayata geç kalmış 40 veya 45 yaş üstü sonrası araba sürmeyi öğrenmek isteyen insanlarla karşılaşıyorum. Hepsinde de ayrı deneyimlerim oluyor, hepsi de birbirinden çok farklı.” diyor.

“Toplumdaki korkuya paralel bilinç arttı”

Günümüzdeki trafik yoğunluğu ve yaşanan kazaları sorduğumuz Dinç, gözlemlerine dayanarak son yıllarda toplumdaki korkuya paralel bilincin de arttığını ifade etti.

Ölümlü veya ciddi kazalarda özellikle genç sürücülerin bulunmadığına dikkat çeken Dinç, ailelerin bilinç ve korkularının arttığını ve bu nedenle genç sürücülere dikkatli olmaları konusunda baskı yapıldığını anlattı.

Dinç, “Kaza yapanların 30 ve 40 yaş üstü olduğunu gözlemliyorum. Bu da 18’inde ruhsat almış çocukların bilinçli ve dikkatli olduğunu görüyorum. Cezalardan da korkuyorlar. Aileler de bilinçlendi, hem bilinç hem de korku arttı. Herkes çocuğunun alkol alarak araç kullanmasından korkuyor, bunun yerine onu eğlence merkezine bırakıyor ve gecenin sonunda yeniden arıyor. Alkollü araç kullanmaması için elinden geleni yapıyor. Taksi ile gidip gelsin diyor. Aileler gerekirse kendi gidip alıyor ama araç kullanmasına izin vermiyor. Bu kadar kazalardan sonra hem bilinç hem de korku arttı.”

“Kural bilmeyeni trafiğe sokmuyorlar, sokmuyoruz bile”

Son yıllarda yapılan sürüş sınavlarının zorlaştığını belirten Dinç, sürüşlerdeki yapılanmanın da yoğunlaştığına değindi. Dinç, “Bizler de daha sıkı olduk. Kural bilmeyeni trafiğe sokmuyorlar, sokmuyoruz bile. Arabadan indiriyor. Müfettişlerin de denetimleri daha sıkı oldu. Ocaktan itibaren yeni sitem geliyor, sınavlar değişiyor, sıkı tedbirler alınıyor.”