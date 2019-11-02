Kaza zanlısına üç gün tutukluluk

Minareliköy’de faaliyet gösteren Şekerler Diyarı isimli okul öncesi ve etüt merkezi önünde 4 yaşındaki Mert Çakır’a çarparak yaralanmasına sebep olan zanlı G.E tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Halil Güleri, olguları aktardı. Polis, zanlı G.E’nin 31 Ekim 2019 tarihinde 12.30 raddelerinde Minareliköy’de faaliyet gösteren Şekerler Diyarı isimli okul öncesi ve etüt merkezi önünde yönetimindeki TGM 371 plakalı otobüsle, önceden ilkokullardan toplamış olduğu öğrencileri indirdikten sonra tekrar yola çıkmak için dikkatsizce gereğinden fazla geri geri gittiği esnada konu aracın sol yan kısmında bulunan Demirhan’da sakin Mert Çakır’ı fark etmeyerek, aracın sol ön tekerleği ile Çakır’ın sol ön ayağının üzerinden geçerek, ağır yaralanmasına neden olduğunu anlattı. Polis, 4 yaşındaki Mert Çakır’ın hastaneye kaldırıldığını ve sol ayak femur kısmında parçalı kırık ve Pelviste çıkık olduğunu ve halen yoğun bakımda olduğunu mahkemeye aktardı. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ancak tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.