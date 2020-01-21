Kaza zanlısı, kefaletle serbest

Alsancak’ta motosikletin önünü tıkayıp kazaya neden olan sürücü N.S mahkemeye çıkarıldı.

Lapta Karakolunda görevli polis, kazanın 15 Ocak akşamI saat 19.00 sıralarında, Girne-Güzelyurt anayolunun 8-9'uncu kilometreleri arasında meydana geldiğini söyledi.

Polis, yönetimindeki RU 562 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyreden N.S’nin (32), yolun sağında bulunan Özgür Sokağa dikkatsizce dönüşe geçtiği sırada, karşı istikametten gelmekte olan Alperen Aktürk (E-24) yönetimindeki 34 AR 3257 plakalı motosikletin önünü tıkayıp çarpışmaya neden olduğunu ifade etti.

Kaza sonucu yaralanan N.S Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne, Alperen Aktürk ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını kaydeden polis, zanlının aynı gün taburcu edildiğini ifade etti.

Polis, Aktürk’ün ise durumunun iyiye gittiğini söyledi. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 250 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.