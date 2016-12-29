Gamze PİR BAYKUR

Mağusa-Lefkoşa anayolunda Güvercinlik-Tantura kavşakları arasında dün akşam saatlerinde bir kaç dakika arayla iki kaza meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazada iki kişi yaralanırken araçlarda ise büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Birinci kaza dün akşam saat 18:15 raddelerinde meydana gelirken ikinci kaza ise birinci kazadan dolayı yolun tıkanmasıyla birlikte bir kaç dakika sonra meydana geldi. Polisten elde edilen bilgiye göre, dün akşam saat 18:15 raddelerinde Gökhan Çakır (E-24) yönetimindeki FE 515 plakalı aracı ile Mağusa istikametinden Lefkoşa istikametine doğru sağ şeritte seyrederken dikkatsizliği sonucu orta refüje çıktı. Orta refüjden tekrar anayola giren FE 515 plakalı araç ayni istikamete doğru seyreden Mehmet Berrak (E-47) yönetimindeki NA 586 plakalı aracın önünü tıkaması sonu çarpıştılar. Çarpışmanın etkisiyle savrulan NA 586 plakalı araç takla atarak tavanı üzerinde durdu.

Kaza yüzünden durmak zorunda olan araçlara çarptı...

Mağusa-Lefkoşa anayolunda meydana gelen birinci kazadan dolayı yol tıkanarak trafik akışı durdu. Yine Mağusa istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyreden Fehmi Arabacıoğlu (E-35) yönetimindeki GN 581 plakalı aracı ile, Yusuf Boransel (E-65) ise yönetimindeki FP 010 plakalı aracı ile trafiğin tıkanmasından dolayı durmak zorunda kaldı. Yine ayni istikamette FL 331 plakalı aracı ile seyreden Recep Kaya (E-42) ise kaza yüzünden durmak zorunda kalan araçlara arkadan çarparak ikinci kazanın meydana gelmesine sebebiyet verdi.

2 kişi yaralandı...

Meydana gelen her iki kaza sonucunda Mehmet Berrak ile Recep Kaya yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Mehmet Berrak kontrol amaçlı Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldıktan sonra taburcu edilirken, kazada kaburgaları kırılan ve başından yaralanan Recep Kaya ise kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesinde müşahede altına alındı. Polis her iki kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.