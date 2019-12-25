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KAZA YERİNE BARİYER DÖŞENİYOR

KAZA YERİNE BARİYER DÖŞENİYOR

Esra Korcan’ın dün  trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından kazanın olduğu viraja bu sabah çelik bariyer döşenmeye başlandı.

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Turunçlu Kavşağı’nda dün meydana gelen kazada Esra Korcan’ın hayatını kaybetmesinin ardından kazanın olduğu keskin viraj bariyerlerle çevreleniyor.

Yaklaşık 500 metre uzunluğundaki alana döşenecek olan bariyerlerin, Turunçlu-Ulukışla kavşağının öncesindeki alanına yerleştiriliyor.

Dün akşamki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından alınan kararda "bütçe bulunduğu" öğrenilirken, akabinde öncelikli olarak virajlı kısımlara bariyer konacağı kaydedildi. YENİDÜZEN’in güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre; söz konusu çalışmalarla ilgili kaynak Karayolları Dairesi bütçesinden değil, farklı kalemlerden kullanıldı.   

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Karayolları'nın söz konusu yoldaki çalışmaları sosyal medyaya da yansıdı

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