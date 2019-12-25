KAZA YERİNE BARİYER DÖŞENİYOR

Düzensizliğe, altyapı sefaletine BÜYÜK TEPKİ

Trafik kazasında hayatın kaybeden 41 yaşındaki Esra Korcan… Genç bir kadın, bir anne… Esra Korcan'ın can verdiği ve birçok cana mal olan Turunçlu-Ulukışla kavşağı yakınlarındaki viraj ise peş peşe onca ölümlü olaya rağmen halen bariyersiz…