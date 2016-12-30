Kaza yaptı, uyuşturucudan yakalandı...

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa-İskele anayolu Ötüken kavşağı yakınlarında kullanımındaki araçla kaza yapan ve olay yerinde sergilediği şüpheli hareketleri yüzünden polis tarafından üzeri aranan Ü.Z.B’nin yaklaşık 1 gr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamalarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Şüpheli hareketleri ele verdi...

Meselenin tahkikat memuru Nurettin Enginer, 28 Aralık tarihinde İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinden alınan bilgide zanlının Mağusa istikametinden İskele istikametine giderken Ötüken yol kavşağı yakınlarında kullanımında bulunan araç ile trafik kazası yaptığını ve olay mahalinde şüpheli hareketler sergilemesi üzerine, zanlının üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu yeleğin cebinde kağıda sarılı yaklaşık 1 gr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunun öğrenildiğini açıkladı.

Zanlının üzerinde bulunan uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin emare alındığını belirten Enginer, zanlının ise tutuklandığını açıkladı. Enginer, zanlının gönüllü ifade vererek söz konusu uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi 27 Aralık tarihinde Mağusa’da adını bilmediği bir kişiden 100 TL karşılığında 1 gr olarak aldığını ve içinden bir miktar alarak sigara yapıp içtiğini beyan ettiğini söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Enginer, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminata bağlandı...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlının kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 6 bin TL nakdi teminat ödemesine ve haftada 2 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.