Kaza yaptı, poşetteki uyuşturucuyu attı



Girne'nin Karaoğlanoğlu (Ayorgi) yakınlarında trafik kazası yapan Z.Ö, beyaz poşete sarılı yaklaşık 2 gram ağırlığındaki uyuşturucuyu aracından dışarı atarken polis tarafından suçüstü yakalandı.

Zanlı, suçüstü hali gereği tutuklanarak, dün sabah Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı. Mahkemede olguları aktaran Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru tanık olarak dinlendi.



Yeminli şahadet veren polis, zanlı Z.Ö’nün “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma ve Tasarruf” suçuna karışmış olduğunu belirterek, gelişmeleri mahkemeye aktardı. Zanlının, önceki gün öğle saatlerinde Karmi çemberinde kaza yaptığını kaydeden polis, aracın içinde bulundurduğu beyaz poşete sarılı yaklaşık 2 gram ağırlığındaki Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu maddeyi bir noktaya attığı esnada fark edildiğini ifade etti.

Polis, atılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını ve zanlının da suçüstü hali gereği tutuklandığını söyleyerek, meselenin açık olduğunu belirtti.



Soruşturulması gereken şahıslar ve emare alınan uyuşturucunun ise Devlet Kimya Laboratuvarı’na gönderilerek incelenebilmesi adına polis, zanlının poliste 2 gün tutuklu kalması talebinde bulundu. Yargıç Meltem Dündar, zanlının poliste 2 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi. (Kamalı Ajans)