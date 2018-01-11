Kaza yaptı, olay yerinden kaçtı

Girne-Değirmenlik anayolu üzerinde dün akşam Ahmet Nazlı, yönetimindeki FF 402 plakalı araç ile kaza yaptı, olay yerinden ayrıldı.

Sabah saatlerinde fark edilen kaza sonrasında olay yerine giden polis ekipleri, aracın boş olduğunu tespit etti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; kaza dün akşam saat 22.30’da meydana geldi.

Ahmet Nazlı, yönetimindeki FF 402 plakalı araç ile Değirmenlik istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, Alevkayası kavşağının yaklaşık 500 metre gerisindeki sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkarak takla attı.

Kaza sonucu yaralanan olmadığı, soruşturmanın devam ettiği açıklandı.