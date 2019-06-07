Kaza yapan sürücü ortadan kayboldu
Gönyeli - Boğazköy Anayolu üzerinde, NV 884 plakalı araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek reklam tabelasına çarparak takla attı.
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Gönyeli - Boğazköy Anayolu üzerinde, NV 884 plakalı araç sürücüsü Boğazköy istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Baraj bölgesi kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkıp reklam tabelasına çarparak takla attı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen kazada, araç sürücüsü kaza sonrası olay yerinden ayrılırken polisin yürüttüğü soruşturma sonucu sürücünün Boğazköy'de sakin Mustafa Özburak (E-44) olduğu tespit edildi.
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Etiketler : trafik kaza, Mustafa Özburak
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