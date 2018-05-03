Kaza korkuttu

Mağusa’da bu sabah meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü Ömer Yavuz’un ayağı kırıldı.

Polis Basın Subaylığı kaza ile ilgili şu bilgiyi paylaştı; 3.5.2018 tarihinde, saat 08:45 sıralarında, Gazimağusa'da Ziya Gökalp Caddesi üzerinde, Oğuz Yorgancıoğlu (E-75), yönetimindeki HG 611 plakalı salon araç ile Göçmen Petrol isimli benzin istasyonundan dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu, cadde üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden Ömür Yavuz (E-43) yönetimindeki LT 649 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Ömür Yavuz kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde sol ayağında parçalı kırık teşhisi ile müşahede altına alınmış ve tedavisi halen sürmektedir. Soruşturma devam etmektedir.

Foto sosyal medya