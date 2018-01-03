Kaza hafif atlatıldı

Lefkoşa'da İhsan Güven Sokak üzerinde meydana gelen kazada iki araç çarpıştı. Kaza sonucu 67 yaşındaki Mehmet Esmer hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza 10:15 raddelerinde Muhammed Enes Karatoprak (E-20) yönetimindeki JH 298 plakalı araç, tali yoldan İhsan Güven Sokak yoluna çıkmaya çalıştığı esnada yolun sağından gelen Mehmet Esmer yönetimindeki FR 185 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonrası Mehmet Esmer kontrol amaçlı olarak Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, müşahede altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Fotoğraf Didem Menteş