Kayral’a anjiyo
Kamu Hizmeti Komisyonu Kamil Kayral kalp krizi geçirdi.
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Kamu Hizmeti Komisyonu Kamil Kayral kalp krizi geçirdi.
Bugün öğle saatlerinde sırt ağrısı şikayetiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne başvuran Kayral’a anjiyo ile stent takıldı.
Kayral’ın sağlık durumu hakkında YENİDÜZEN’e bilgi veren Başhekim Dr. Adil Özyılkan, “Yapılan kontrollerde Kayral’ın kalbinde tıkalı bir damar tespit edildi. Tıkalı damara stent takıldı” dedi.
Özyılkan, Kayral’ın Kalp Damar Cerrahisi Koroner Yoğun Bakımında müşahede altında tutulduğunu da belirterek, sağlık durumunun stabil olduğunu aktardı.
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