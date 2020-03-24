“Kaynaklarımızı bilinçli kullanmalıyız”

Devrim DEMİR

Ülkede Coronavirüs (Covid-19) salgınının neden olduğu ekonomik gerilemeye karşı hükümetin aldığı önlemler paketi bugün açıklanacak.

Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın siyasi parti liderleriyle önceki gün gerçekleştirdiği toplantıda ‘Ekonomik Önlemler Paketi’ ele alındı. Gerçekleşen toplantıda her hangi bir sonuç çıkmadı. Siyasi Parti Liderleri de toplantıda görüşlerini sunarken, hükümete bir öneri paketi sundu.

Toplantı sonrası, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Yenal Senin, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, toplantıda ortaya koydukları görüş ve önerilere dair YENİDÜZEN’e konuştu.

Ekonomik Önlemler Paketi bugün açıklanacak…

10 Mart tarihi itibarı ile ülkede baş gösteren salgının ardından hayat durdu. Covid-19 salgını nedeniyle, ülkedeki ekonomik boyutu ele alarak hükümetin öngördüğü ‘Ekonomik Önlemler Paketi’ bugün açıklanacak.

Siyasiler dedi?

HP Genel Başkanı Yenal Senin hükümetten 9 aylık bir çalışma istediklerini öne sürerken, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit KKTC için ayrılan bir milyar 400 milyon’luk kaynağın bir an önce verilmesinin önemli olduğuna işaret etti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise, CTP’nin hazırladığı 6 sayfalık önerilerini sunduklarını ifade etti.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise, Türkiye’den yardım istenmesi gerektiğini alınacak önlemlerin ise çok sert ve herkesi derinden etkileyecek önlemler olduğuna vurgu yaptı.

Tufan Erhürman: “Zaten sınırlı olan kaynaklarımızı idareli ve bilinçli kullanmalıyız”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümete hazırladıkları önerileri sunduklarını belirtti, : “Zaten sınırlı olan kaynaklarımızı idareli ve bilinçli kullanmalıyız” uyarısı yaptı.

Erhürman, yapılan toplantıda hükümetin öncelikle aklındaki düşünceleri paylaştığını henüz net olarak ortaya çıkmış bir plan veya proje bulunmadığını kaydetti.

“İlk etapta nerelerde tasarrufa gidilebilir yönünde ön görülerini paylaştılar” diyen Erhürman, kamuoyu ile de paylaştıkları çalışmayı öncesinde hükümete ilettiklerini dile getirdi.

Bir haftadan beridir büyük bir ekiple çalıştıklarını kaydeden Erhürman, mevcut önerilerin genişletileceğini, bunlara yenilerinin de ekleneceğini, çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Ekonomik açından ciddi açıklar oluştuğunu anlatan Erhürman, “İşsiz kalanlar, işsiz kalmamasına rağmen maaşlarını eksik alacak olanlar, güneyde çalışan insanlarımızın durumları ve onlara destek gibi işçilerle ortaya çıkan harcama kalemleri bulunuyor. Bunun yanında esnaf veya iş sahiplerinin de durumu ve onlara destek sağlanması var.”

Bu dönemin ne kadar süreceğine ilişkin öngörüde bulunmanın zor olacağına değinen Erhürman, sürecin uzayabileceği tahmininde bulunarak, buna göre kısa vadeli, orta ve uzun vadeli planların oluşması gerektiğini işaret etti.

Kaynak olarak Maliye’nin elindeki fonlar, dış kaynak ve bankalarda biriken kaynaklarla iç borçlanmaya gidilebilineceğine de değinen Erhürman, “Bu işin bize maliyeti 3 veya 6 ayda ne kadar olacak, harcamalarımız giderlerimiz ne kadar olacak, tüm bunları hesaplamak gerek. Ardından elimizdeki kaynaklarla bunlarla neler yapılabilineceğini görmek gerek. Muhalefetin de tüm kesimlerin de içinde olduğu bir çalışma olmalı. Net olarak harcama kalemleri ortaya çıkmalı, akabinde oradan veya buradan kesintiye gidilmeli.” dedi.

Çok titiz bir çalışma yapılması gerektiğini belirten Erhürman, “Zaten sınırlı olan kaynaklarımızı idareli ve bilinçli kullanmalıyız. Bu anlamda çok titiz çalışma yapılması gerek. Biz bu konuda ilk adım olarak çok titiz bir çalışma yaptık ve bunu hükümet ile de paylaştık, çalışmalarımız sürüyor, yine paylaşacağız, her zaman yardımlaşma ve işbirliğinden yanayız.”

Yenal Senin: “Bu dönem herkes üzerine düşeni yapacak”

HP Genel Başkanı Yenal Senin, gerçekleşen toplantıda Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile görüştüklerini ve en kötü senaryoya hazırlık yapılarak üçer ay süreye bölünerek 9 aylık bir tedbir alınması yönünde sunum gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Senin “Toplantıda kendi düşüncelerimizi söyledik. Tüm parti başkanları görüşlerini sundu. Bu süreçte, işçi ve işvereni kurtaracak şekilde memur kesiminin de zora düşmeyeceği bir çalışma sunduk. Pakette bazı öneriler olumlu, birkaç madde ise çalışılması gerekir. Bu dönem herkes üzerine düşeni yapacak.” diye konuştu.

Erhan Arıklı: “Önlemler çok sert hepimizi etkileyecek”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, toplantıda kabataslak bilgi verdiklerini alınacak önlemlerin çok sert ve herkesi derinden etkileyecek önlemler olduğuna dikkati çekti.

Arıklı şunları söyledi: “Ülkede salgının ardından yaşanan ekonomik kriz, önümüzdeki 3 yıla da sarkabilir. 3 yıllık bir program hazırlanmalı. Bu süreçte Türkiye’den yardım istenmeli, biz de elimizi taşın altına koymalıyız. BU ay olan parayla ödemeler yapılacak ancak hükümeti çok zor günler bekliyor. Hükümeti çok cesaretsiz görüyorum, salgın çıktıktan sonra sokağa çıkma yasağını talep etmiştik. İtalya’da yaşanan hatayı bizim hükümetimizde yaptı. Göstermelik bir takım önlemler alındı, şuan kısmi mi yoksa tam sokağa çıkma yasağı tartışılıyor. İngiltere’den gelen çocuklarımız aileleri ile kucaklaştı, çocukların bir iki saatte olsa kaldığı yurt’a gazeteciler girerek görüntü aldı. Biz şu radde de sadece kendimizi kandırıyoruz. Çin’de salgının ardından, zorlada olsa insanları evlere kapattılar bizde de şuan olması gereken bu. Hükümetin parti liderleri ile yaptığı görüşme sonrası alınan tedbirlerin çok kısıtlı olduğunu düşünüyorum. Çok sıkıntılı bir süreç bekliyor, devletin kasasından bu ay 600 Milyon çıkması gerek. Kasada bulunan para ise 150 Milyon TL. Bu zor günleri paylaşımla atlatmamız gerekir, belli bir rakamın altındakilere dokunulmadan belli bir rakamın üzerinde olanlara dokunulabilir.”

Serdar Denktaş: “Yorum yapmayacağım”

Demokrat Parti Milletvekili Serdar Denktaş, gerçekleşen toplantı ile ilgili yorum yapmayacağını belirtti.

Cemal Özyiğit: “Toplumun kenetlenme vakti”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkenin olağan üstü koşullardan geçtiğini belirtti.

Salgın nedeniyle ülkede ekonominin durduğuna dikkati çeken Özyiğit, AB fonları için girişimlerde bulunulması gerektiğini söyledi.

Özyiğit şunları söyledi: “Hükümet şu an tasarruf etmeye çalışıyor. Ülkenin gelir kaynağı olan iki Turizm ve eğitim şuan durdu. Ülkeye gelip esnafı destekleyen turist kesim de yok. Türkiye bir katkı yapacaksa bunu şimdi yapmalı. KKTC için ayrılan 1 Milyar 400 Milyonluk kaynağı aktarmalı. Kamuda maaş alanlarından kesinti düşünülüyor, önemli olan insanımızın sağlığı. Can kaybı olmadan, bu süreyi atlatalım turizm ve Yüksek Öğrenim ciddi şekilde etkilendi. Ülkede 6 ay bu konu olacak toplumun kenetlenme vakti. Üst gelir grupları da elini taşın altına koymalı”