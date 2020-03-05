Kaynağın kullanım alanlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Ersin Tatar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün akşam gerçekleşen kabulde, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği konuları ele alındı.

Kabulde, Türkiye tarafından Kıbrıs'ın kuzeyindeki çeşitli sektörlerin desteklenmesi amacıyla serbest bırakılan 170 milyon liralık kaynağın kullanım alanlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunularak, başta ulaştırma ve turizm olmak üzere ülkemizde yürütülen projeler değerlendirildi.