Kaymaklı’yı Odo sırtladı: 3-0

STAT: Şht. Hüseyin Ruso Stadı

HAKEMLER: Timur E. Bodi*, Ozan Kel**, Ferhat Tuna*

K.KAYMAKLI: Ali Duvarcı**, Mehmet Kaygısız** (Dk.71 Bahadır Göçben**), Serhan Önet***, Çağrı Kıral**, Taner Bingöllü**, Hüseyin Adal** (Dk.46 Herve Amani**), Doğukan Demirman***, Bayram Anday**, Remzi Betmezoğlu*, Uğur Gök*** (Dk.78 Mete Sağır), Odo Joshua***

MORMENEKŞE: Oğuzhan Doşar* (Dk.53 Doğuhan Ergazi*), Fetin Beyitoğluları*, Mehmet Sakallı*, Can Özsoy*, Ali Bayır*, Emre Kuvvetlişahin* (Dk.70 Fırat Güngör*), Rifat Emirhan*, Sami Yahat* (Dk.65 M.Ali Öztemiz *), Nasuh Güngör*, Soulegmane Demba*, Fofana Kalemodou*

GOLLER: Dk.50, 58 ve 77 Joshua Odo (K.Kaymaklı)

Halit Dağ

K-Pet Süper Lig’de 18.hafta karşılaşmasında Küçük Kaymaklı, Mormenekşe’yi konuk etti. Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan mücadelede Küçük Kaymaklı sahadan 3-0 galip ayrıldı. Yeni transfer Joshua Odo’nun üç golle yıldızlaştığı maçta yeşil siyahlılar rahat bir galibiyet elde etti. Küçük Kaymaklı aldığı galibiyetle 27 puana yükselirken, Mormenekşe 8 puanda kaldı.

Önemli anlar

Dk.9: Soldan gelişen K.Kaymaklı atağına Uğur’un ceza sahası verdiği pasla buluşan Bayram bekletmeden vurdu, top üstten dışarı gitti.

Dk.21: Gelişen K.Kaymaklı atağında sağdan Uğur’un ortasında defanstan ileri çıkan Serhan Önet’in boş pozisyondaki kafa vuruşu kaleci Oğuzhan’da kaldı.

Dk.39: Can’ın K.Kaymaklı savunmasının arkasına gönderdiği topta kaleci ile karşı karşıya kalan Fofana, topu dışarı gönderdi.

İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Dk.46: Sol kanattan süratle ceza alanına giren Uğur’un yerden ortasında arka direkte topla buluşan Amani’nin vuruşu üstten dışarı gitti.

Dk.50: Ceza alanına doldurulan topta Amani’nin kafa vuruşunda top üst direkten geri döndi. Dönen topu Odo tamamlayarak takımını öne geçirdi: 1-0

Dk.59: Küçük Kaymaklı’nın kazandığı köşe vuruşunda Uğur Gök’ün ortasında topa iyi yükselen, Joshua Odo topu kafayla filelere gönderdi: 2-0

Dk.77: Küçük Kaymaklı kazanılan köşe atışını paslaşarak kullandı. Doğukan’ın yerden sert ortasında arka direkte topla buluşan Joshua Odo’nun vuruşu filelerle buluştu: 3-0

Karşılaşmada başka gol olmayınca maç 3-0 Küçük Kaymaklı’nın üstünlüğünde tamamlandı.

Fotoğraf: Eren ŞİŞİK