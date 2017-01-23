Kaymaklı’yı Amani güldürdü: 1-0

Hüseyin KIRAL

Süper Lig’in ilk devresinde istedikleri sonuçları alamayan ve ikinci yarıya yaptıkları oyuncu profilindeki değişikliklerle girecek olan Küçük Kaymaklı ile Değirmenlik takımları ikinci devrenin başlamasına sayılı günler kala hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan hazırlık karşılaşmasında Küçük Kaymaklı, Değirmenlik takımını, Değirmenlik’ten transfer ettiği yabancı oyuncu Amani’nin kaydettiği tek golle 1-0 geçti. Küçük Kaymaklı ile Değirmenlik takımları arasında oynanan hazırlık maçında Kaymaklı’dan eski takımına dönen Victor yer almazken, Değirmenlik’ten, Küçük Kaymaklı’ya transfer olan Amani oyunun son bölümünde Doğukan Demirman’ın yerine oyuna dahil edildi.