Kaymaklı’ya Yeşilova darbesi: 0-1

K-Pet Süper Lig’in ilk devresinin son maçında Küçük Kaymaklı karşılaştığı Merit Alsancak Yeşilova karşısında 1-0 mağlup olarak ligin ilk devresini yenilgi ile kapattı. Konuk Merit Alsancak Yeşilova’ya galibiyeti getiren gol 69. dakikada Billy Mehmet’in ayağından geldi. Evinde oynadığı son 4 maçta sadece 1 galibiyet ve 1 beraberlik alabilen Kaymaklı, bu sonuçla üst üste ikinci yenilgisini alarak devreye girdi. Küçük Kaymaklı bu mağlubiyet ile zirve yarışında yara alarak rakiplerinin puan kaybettiği haftada ilk devreyi 25. puanda kapattı. Merit Alsancak Yeşilova ise beş maçlık galibiyet hasretine son vererek 19 puanla devreyi tamamladı.



STAT: Şht. Hüseyin Ruso

HAKEMLER: Turgay Misk **, Olgun Canik **, Sertan Alkın **

KÜÇÜK KAYMAKLI

Ali Duvarcı**

Çağrı Kıral*

Berkem Nurdal***

Turgut Kaan Çoban*

Hüseyin Sadıklar*

Hüseyin Adal*

(Dk.41 Tuğrul)*

Bayram Anday*

(Dk.76 Yağış)*

Mamut Saine **

Uğur Gök **

Mustafa Yaşınses*

Remzi Betmezoğlu*

TD: İltaç Karayel

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA

Hasan Piro***

Lomana Lua Lua**

(Dk.90+3 Cevdet)

Vakkas Kaynarca**

Gilles Binya***

İlyas Niyazi*

(Dk.67 Cenker)**

Yasin Doğan**

Talat Dağer***

Mustafa Salk**

Aksel Kaptanoğlu**

(Dk.90+2 Bayram)

Seyi Adeleke***

Billy Mehmet***

TD: Erdinç Akyulaf

GOL: Dk.69 Billy Mehmet (Merit A. Yeşilova)

Fotoğraf: Hüseyin Özbarışcı

