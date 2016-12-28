Hüseyin KIRAL

Süper Lig’in son haftasında Doğan Türk Birliği’ni konuk edecek olan Küçük Kaymaklı’da hedef, son iki haftada elde edilen galibiyetlere bir yenisini ekleyerek devre arasına girmek.

Tüm çalışmaları bu yönde yapan Küçük Kaymaklı takımında teknik direktör Muharrem Mertdin, “Doğan Türk Birliği güçlü bir takım ancak, bu sezon ilk kez üçte üç yaparak, ikinci yarıya daha umutlu bakmak istiyoruz” dedi.

Mertdin: “Doğan maçı, ilk yarıdaki son final maçımız”

İlk yarıda oynadığı karşılaşmalarda beklenmeyen sonuçlar elde eden Küçük Kaymaklı’da teknik direktör Muharrem Mertdin, “Sezon öncesi koyduğumuz hedeflerden öyle veya böyle bir şekilde uzaklaştık. Ancak, Kaymaklı’da hedefler bitmez ve ikinci yarı önümüzü daha net görebilmek için mutlaka Doğan Türk Birliği karşılaşmasını kazanmak zorundayız” dedi. Bu maçının kendileri açısından ilk yarının son final maçı olarak gördüklerini belirten Muharrem Mertdin, “Sezon içinde zaman zaman takım olarak sorunlar yaşadık, ancak artık sorunların üstesinden geldiğimize inanıyorum ve Doğan Türk Birliği maçını kazanıp ikinci yarı hazırlıklarına başlamak istiyoruz” dedi.

“Gol sorunumuzu çözecek bir yabancı mutlaka alacağız”

“Doğan Türk Birliği karşılaşmasını kazanıp üçte üç yaptıktan sonra futbolcularımıza bir haftalık bir dinlenme döneminin ardından 5’inde veya 6’sında ikinci yarı hazırlıklarına başlama arzusundayız” diyen Küçük Kaymaklı teknik direktörü Muharrem Mertdin, “İlk yarı yaşadığımız sorunları bir daha yaşamamak için ikinci yarıya daha motive olarak başlamak için şimdiden kolları sıvadık” dedi. “İlk yarıda gol yollarında zaman zaman etkisiz kaldığımızı gözlemledik” açıklamasını yapan Mertdin, “Bu konuda gol sorunumuzu çözeceğine inandığımız bir yabancı oyuncu mutlaka alacağız” dedi.