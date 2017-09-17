Kaymaklı’dan Alex hamlesi
Küçük Kaymaklı, Binatlı’nın Abhazya’lı oyuncusu Aleksandır Kogoniya ile anlaşmaya vardı
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K-Pet Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Küçük Kaymaklı, Binatlı’nın yabancı oyuncusu Alexandır Kogoniya ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Binatlı’da 10 gol, 10 asistlik performans göstererek beğeni toplayan Abhazyalı oyuncu, bu sezon Küçük Kaymaklı’nın başarısı olarak ter dökecek. Yabancı oyuncu, 4-11 Haziran tarihlerinde ülkemizde gerçekleştirilen CONIFA EURO 2017’de Abhazya milli takımının da formasını giymişti.
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Etiketler : Aleksandır Kogoniya, Binatlı, Küçük Kaymaklı
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