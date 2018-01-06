Kaymaklı’da bir ayrılık daha

Halit Dağ

K-Pet Süper Lig ekiplerinden zirveyi hedefleyen Küçük Kaymaklı'da Mustafa Yaşınses (Gabira) ile yollar ayrıldı.

Geçtiğimiz günlerde başkan ve yönetim kurulu ile bir görüşme gerçekleştiren Yaşınses, kulübü ile karşılıklı anlaşarak dostça yolları ayırma kararı alındığı öğrenildi.

Elde edilen bilgiye göre Küçük Kaymaklı'nın alt yapıdan yetişen Mustafa'nın transferinde kolaylık sağlayacağı ve Süper Lig'den birçok takımdan teklif alan oyuncu için en ciddi teklifin Merit Alsancak Yeşilova ve GAÜ Çetinkaya tarafından yapıldığı da gelen bilgiler arasında. Oyuncunun transferinin önümüzdeki hafta içi netleşmesi bekleniyor.