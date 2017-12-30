Kaymaklı’da Bahadır sakatlandı

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı’da genç futbolcu Bahadır Göçben’in tarak kemiğinde kırık tespit edildi. Takımının önceki gün gerçekleştirdiği antrenmanda ayağına aldığı darbe sonrası ilk müdahalesi yapılan Göçben, dün sabah ağrılarının geçmemesi üzerine hastanede muayene edildi. Bahadır’ın beşinci tarak kemiğinde kırık olduğu tespit edilirken oyuncuya 3 hafta istirahat verildi. Ayağında şişme olduğu için alçı yapılmayan Bahadır, üç haftanın ardından yeniden kontrol edilecek. Oyuncunun tedavisine yapılacak olan kontrollerin ardından devam edilecek.