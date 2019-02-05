K-Pet Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı’da yabancı futbolcu Paul de-vries Asare habersiz bir şekilde adadan ayrıldı.

Ligin ikinci yarısına sıkıntılı bir şekilde hazırlanan, ikinci devrenin ilk maçında da Cihangir’e farklı bir şekilde mağlup olan Küçük Kaymaklı’da Asare şoku yaşanıyor. Yeşil siyahlılarda Asare takıma haber vermeden adadan ayrıldı. Bu gelişme sonrasında ara transferin de bitmesi ile Küçük Kaymaklı sezon sonuna kadar iki yabancı ile oynamak zorunda kalacak. Kaymaklı kalan haftalarda John Evor Bello ve Tamen Medrano’dan yararlanabilecek.