Kaymaklı’da Asare döndü

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı’da adadan ayrılan Paul de-vries Asare geri döndü. Oyuncu ikinci devrenin ilk maçı olan Cihangir maçının ardından adadan ayrılmış, Küçük Kaymaklı ligde Lefke ve kupada Baf Ülkü Yurdu maçlarını ikinci yabancı oyuncu ile oynamak durumunda kalmıştı. Adaya dönüş yapan Asare takımı ile çalışmalara başladı. Oyuncu şans verilmesi halinde Merit Alsancak Yeşilova maçında görev yapabilecek.

Asare’nin gidiş nedeninin nüfus kayıt işlemleri için olduğu, haber vermeden ayrılması sonrasında kendisine ulaşılarak getirildiği öğrenildi.