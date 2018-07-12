Kaymaklı’da Ahmet Dirgen dönemi

GERGİNLİK YAŞANDI… Birçok üyenin katılımı ile gerçekleşen Küçük Kaymaklı Olağan Genel Kurulu’nda, üye Sami Çavuş’un başkan Hasan Tosunoğlu ile girdiği diyalog sonrası yaşanan gerginlik, diğer genel kurul üyelerinin araya girmesi ile kısa sürede önlendi

DİRGEN: “SİZLERİ YANIMDA GÖRMEK İSTİYORUM”… Küçük Kaymaklı Başkanı Ahmet Dirgen, “Kaymaklı kulübü zor bir süreçten geçiyor, bu zor süreç içerisinde Başkanlar Kurulu, başkanlık için beni uygun gördü, sizlerin de oyları ile başkan oldum. Ancak sadece bugün değil siz üyeleri her gün yanımda görmek istiyorum”

Hüseyin KIRAL

Süper Lig takımlarından Küçük Kaymaklı’da dün gerçekleşen Olağan Genel Kurul’da başkanlığa tek aday olarak giren Ahmet Dirgen, genel kurul üyelerinin oy birliği ile verdiği karar sonrası kulübe başkan oldu. Küçük Kaymaklı Spor Kulübü lokalinde gerçekleşen Olağan Genel kurula çok sayıda üyenin katılması dikkatleri çekerken, Divan Başkanlığına Harper Orhun, yardımcılıklarına da Ahmet Toptancı ile dede İbrahim Mısırlıoğlu ile torun İbrahim Mısırlıoğlıu getirildi. Başkan Hasan Tosunoğlu’nun okuduğu faaliyet raporuna üyelerden Abdulkadir Yaldız’ın ret vermesi üzerine genel kurul salonunda gergin anlar yaşandı. Genel Kurul salonunda Başkan Hasan Tosunoğlu ile üye Sami Çavuş arasında önce sözlü, ardından da fiili atışmaların yaşandı. Olaylar araya giren diğer üyeler tarafından kısa sürede önlendi.

“K.Kaymaklı’nın 2017-2018 bütçesi 2 milyon 232 bin 276 TL”

Divan Başkanı Harper Orhun’un müdahalesi ile devam eden olağan genel kurulda gündem gereği mali raporu Asbaşkan Nevzat Nevzat sundu. As Başkan Nevzat Nevzat’ın, mali raporda belirttiği gibi Küçük Kaymaklı sezonu gelir gider olarak 2 milyon iki yüz otuz iki Bin iki yüz yetmiş altı TL (2.232.276) kapatırken, bu rapor genel kurul üyelerinden tam onay alarak oy birliği ile geçti. En fazla gider 803 Bin TL ile futbolcu maaşları başı çekerken, ciddi bir gider de 767 Bin TL sentetik ve halı saha gideri olarak dikkat çekti. Diğer yandan ise futbolcu transfer gelirlerinden de 897 Bin TL kulübün kasasına girdiği belirtildi.

“K.Kaymaklı’da 20 yıl aradan sonra Ahmet Dirgen yeniden başkan”

Tüm bu olup bitenin ardından tek aday olarak divana başkanlık için başvuru yapan Ahmet Dirgen’i üyeler oy birliği ile başkanlığını kabul etti. Başkan Ahmet Dirgen, yaptığı teşekkür konuşmasında “Kaymaklı kulübü zor bir süreçten geçiyor, bu zor süreç içerisinde başkanlar kurulu, başkanlık için beni uygun gördü, sizlerinde oyları ile başkan oldum. Ancak sadece bugün değil, siz üyeleri her gün yanımda görmek istiyorum” dedi. Konuşmasının ardından Dirgen, çalışacağı yönetim kurulu üyelerini açıkladı. Buna göre Fuat Meşe, Salih Öztürk, Akay Aşina, Ertuğ Agin, Murat Sair, Halil Sarıkaya, Çağdal Atakan, Kemal Çakır, Avşar Kişmir, Ruşen Kişmir, Mehmet Can Mişon, Mert Atakan ve Mehmet Mannavoğlu küçük Kaymaklı’nın yönetim kurulu üyeleri oldu.