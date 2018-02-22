Kaymaklı üst tura göz kırptı: 3-1

STAT: Şht. Hüseyin Ruso Stadı

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu, Cemal Sakallı, Zekai Töre

K.KAYMAKLI: Ali Duvarcı, Mehmet Kaygısız, Yusuf Özbahar, Uğur Gök, Turgut K. Çoban, Hüseyin Sadıklar, Konan Malon, Arsene Junior (Dk.14 Sercan), Franck Mbargh (Dk.80 Tuğrul Çiftçi), Berkem Nurdal, Bayram Anday

G.BİRLİĞİ: Mehmet Kabasakal, Boran Esenler (Dk.76 Mehmet Koyuncu), Kadir Erol, Hasan Sarıoğlu, Sinan Öğüt (Dk.68 Mehmet Bebek), Emir Dolu, Ahmet Kara, Berk Kaya (Dk.46 Ömer Albayrak), Sertan Kurukafa, Tonbara Tiongoli, Hussain Saddam

GOLLER: Dk.6 ve 64 (P) Konan Malon, Dk.12 Uğur Gök (K.Kaymaklı) – Dk.84 Berkem (KK) (G.Birliği)

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maç mücadelesinde Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda Küçük Kaymaklı, Gençler Birliği’ni konuk etti. Doksan dakika sonunda rakibini 3-1’lik skorla mağlup eden Kaymaklı, rövanş için avantajlı bir skorla sahadan ayrıldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Küçük Kaymaklı olurken henüz 6’ncı dakikada ev sahibi ekip Konan ile öne geçti. 12’nci dakikada ise sahneye Uğur Gök çıkarak ilk yarının skorunu 2-0 olarak belirledi. 64’üncü dakikada K.Kaymaklı’nın kazandığı penaltı atışını ağlarla buluşturan Konan kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti. 84’üncü dakikada ise Berkem’in kendi kalesine attığı gol ile maç 3-1’lik skorla tamamlandı.