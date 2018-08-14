Kaymaklı transfere devam

Yeni sezon hazırlıklarına hız veren Küçük Kaymaklı, biri yabancı olmak üzere iki oyuncu transferi gerçekleştirdi.

Kaymaklı, yerli oyuncu olarak Binatlı’dan Eren Can Aslan (kiralık), yabancı oyuncu olarak ise Ganalı Paul Asare’yi renklerine bağladı. Futbol Federasyonu’nda gerçekleşen transfer işlemlerinde hazır bulunan Küçük Kaymaklı Kulüp başkanı Ahmet Dirgen, teknik direktör Serhat Ertürk’ün raporları doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüttüklerini, ve genç, dinamik, koşan bir kadro yaratmak için çalıştıklarını söyledi.