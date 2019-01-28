Kaymaklı tek golle: 1-0
Kıbrıs Kupası 1. Tur mücadelesinde Süper Lig ekibi Küçük Kaymaklı ile Birinci Lig ekibi Yeni Boğaziçi karşı karşıya geldi.
STAT: Şht. Hüseyin Ruso Stadı
HAKEMLER: İsfendiyar Açıksöz, Sabriye Atikoğlu, İsmail Ercan
K.KAYMAKLI: Rauf D. Pehlivan, Şevket Anday (Dk.64 Osman Şanverdi), Bahadır Göçben, Rifat Hacıarifoğlu, Tamen Medrano, Hüseyin Adal, Muhammed Nazik (Dk.78 Mehmet), Mehmet Göçben, Paul De-vries Asare (Dk.88 Emre), Evor John Bello
Y.BOĞAZİÇİ: Ersoy Saydağ, Hasan Aktaş, Çağrı Sarpoğlu, Anıl Haklıgör, Burçin Kerimoğlu (Dk.55 Mehmet), Cesur Dandal, Tugay Sezer, Zübeyir Elmazoğlu, Eli Amir Özkan, Adem Ertem (Dk.68 Doğuş), Ahmet Yalçın (Dk.55 Hakan)
GOL: Dk.13 Mehmet Göçben (K.Kaymaklı)
Kıbrıs Kupası 1. Tur mücadelesinde Süper Lig ekibi Küçük Kaymaklı ile Birinci Lig ekibi Yeni Boğaziçi karşı karşıya geldi. Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi Kaymaklı 1-0 kazanarak tur atladı. Kaymaklı’ya turu getiren golü genç oyuncu Mehmet Göçben kaydetti.