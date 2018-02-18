Kaymaklı kendine geliyor: 3-1

K-Pet Süper Lig’de oynanan 19. hafta karşılaşmasında Küçük Kaymaklı konuk ettiği Yeni Boğaziçi’ni 3-1 yenerek haftayı galibiyet ile tamamladı. Ev sahibi Küçük Kaymaklı’ya galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Franck,42. dakikada Konan ve 82. dakikada Uğur Gök kaydederken, konuk Yeni Boğaziçi’nin tek golü 79. dakikada Gueye Ousmane kaydetti. Yaşadığı teknik adam değişimi sonrası ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Küçük Kaymaklı bu galibiyetle puanını 31’e çıkarırken, konuk Yeni Boğaziçi 15 puan ile haftayı tamamladı.

STAT: Şht. Hüseyin Ruso Stadı

HAKEMLER: Serkan Şimşek**, Necmi Bulut**, Emre Çevikdal**

KÜÇÜK KAYMAKLI

Ali Duvarcı**

Mehmet Kaygısız**

(Dk.27 Yağış**)

(Dk.46 Tuğrul**)

Yusuf Özbahar***

Uğur Gök***

Turgut K. Çoban***

Hüseyin Sadıklar*

Konan Malon***

(Dk.90 Ahmet)

Franck Mbarbeh***

Sercan Çoban***

Berkem Nurdal***

Bayram Anday**

TD: Mehmet Ali Özgürgün

YENİ BOĞAZİÇİ

Ersoy Saydağ*

Ramadan Ağdaç*

İsmail Tırlık*

Haşim Girgin*

(Dk.73 Tugay*)

Burçin Kerimoğulları*

Zübeyir Elmazoğlu*

(Dk.62 A. Yalçın*)

Rüstem Özmusalar*

Armond Francios*

(Dk.90 Hüseyin )

Gueye Ousmane**

Keita Ousmane*

Hasan Aktaş*

TD: -

GOL: Dk.38 Franck, Dk.42 Konan, Dk.82 Uğur Gök(K.Kaymaklı),Dk.79 Gueye Ousmane(Y.Boğaziçi)

Fotoğraf: Burhan Gürkan

