Kaymaklı Keita’dan vazgeçti

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı, ilk devrede takımda forma giyen yabancı oyuncu Keita Ousmane’den vazgeçti. Küçük Kaymaklı Asbaşkanı ve Sportif Direktörü Akay Aşina yaptığı açıklamada takımın antrenörü Emre Perçinci’nin oyun anlayışına uymaması nedeni ile Keita’dan vazgeçtiklerini açıkladı. Aşina, Perçinci’nin bu haktan orta sahada daha verimli bir isimden yana kullanmak istediğini ifade etti. Transferin son günü olan bugün Kaymaklı’nın alacağı yabancının kim olacağı netlik kazanacak.