“Kaymaklı için en iyisi neyse yapmaya hazırız”

Küçük Kaymaklı’da Başkan Ahmet Dirgen’in görevinden istifa etmesi sonrasında Asbaşkan Akay Aşina, genel kurul için bir aylık bir süreçlerinin olduğunu, aday olacak olan varsa destek çıkacaklarını, aday çıkmazsa yöneticiler olarak görevlerinin başında olduğunu belirterek “Küçük Kaymaklı için en iyisi neyse onu yapmaya hazırız” dedi.

Aşina: “Aday çıkarsa destekleriz. Çıkmazsa görevimizin başındayız”

Genç TV ekranlarında yayınlanan Vizyon Futbol programında konuşan K.Kaymaklı Asbaşkanı Akay Aşina son gelişmeleri değerlendirdi. By-pass ameliyatı olan Ahmet Dirgen’in iyileşme sürecinin kısa olmasını beklediklerini ancak uzadığını ifade eden Aşina, “Başkan sağlığı el vermediği için böyle bir karar aldı. Tüzüğümüze göre bir aylık bir süremiz var. Bu süre zarfında bir aday çıkarsa onu destekleriz. Çıkmazsa biz sezon sonuna kadar devam etmeyi düşünüyoruz. Yönetici arkadaşlarımızla görevimizin başındayız. Kaymaklı için en iyisi neyse onu yapmaya hazırız” ifade etti.

“Ödemelerde sıkıntı yaşamayan birkaç kulüpten biriyiz”

“Maddi yönden ilk yarıdaki gibi bir sıkıntımız yok” diyen Akay Aşina, “Belki de ödemeleri düzenli olan birkaç Süper Lig kulübünden biriyiz. Bir toparlanma sürecimiz var ama o galibiyet bir türlü gelmiyor. Bir galibiyet aldıktan sonra bunun arkası gelecek. Sıkıntılı bir süreç. Çocukların arkasındayız. Kaymaklı’nın bu seneyi atlatıp gelecek yıllardan itibaren layık olduğu yere geleceğine inanıyorum” dedi.

“Camiamızın böyle zamanda yanımızda olmasını istiyorum”

Kulübün durumunun belli olduğunu, ellerini taşın altına koyduklarını belirten Akay Aşina, “Tüm camiamızdan kulübe sahip çıkmalarını istiyorum. İyi dönemde herkes kulübün yanında olur, ben böyle zamanda camianın yanımızda olmasını istiyorum. Biz bir grup arkadaş yalnız kalmış durumdayız. Sağolsun eski başkanlarımız bize destek veriyor ama camiamızı arkamızda görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.