Kaymaklı fark attı: 6-0
Koop Bank Kıbrıs Kupası 1.tur maçında Küçük Kaymaklı, Lapta’yı farklı mağlup etti
STAT: Şht. Hüseyin Ruso Stadı
HAKEMLER: Serdar Bilgimer, Sertan Alkın, Erol Sabır
K.KAYMAKLI: Ali Duvarcı, Mehmet Kaygısız, Serhan Önet (Dk.46 Bahadır Göçben), Çağrı Kıral (Dk.75 Şevket Anday), Hüseyin Adal, Bayram Anday, Doğukan Demirman (Dk.63 Joshoa Odo), Uğur Gök, Remzi Betmezoğlu, Mete Sağır, Azat Tip
LAPTA: Mustafa Dağman, Osman Seyhan (Dk.46 Ozan Aygün), Mehmet Gürpınar, İsmail Çakır, Süleyman Batuk, Mustafa Yaşar, Selçuk Soyer (Dk. 61 Ramazan Çoruk), Göksel Soyer (Dk.60 Mustafa Akış), Umar Beyaz, Emrah Güler, Özgür Gül
GOLLER: Dk.2 ve 75 Uğur Gök, Dk.21 ve 41 Remzi Betmezoğlu, Dk.59 Doğukan Demirman, Dk.70 Bayram Anday (Küçük Kaymaklı)
Koop Bank Kıbrıs Kupası 1.tur karşılaşmasında bu sezon kupayı hedef koyan Küçük Kaymaklı kendi evinde 1.Lig ekibi Lapta ile karşılaştı. Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Küçük Kaymaklı 6-0 kazandı. Yeşil siyahlılara galibiyeti getiren golleri Uğur Gök (2), Remzi Betmezoğlu (2), Doğukan Demirman ve Bayram Anday kaydetti.
Fotoğraf: Eren Şişik