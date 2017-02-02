Kaymaklı fark attı: 6-0

STAT: Şht. Hüseyin Ruso Stadı

HAKEMLER: Serdar Bilgimer, Sertan Alkın, Erol Sabır

K.KAYMAKLI: Ali Duvarcı, Mehmet Kaygısız, Serhan Önet (Dk.46 Bahadır Göçben), Çağrı Kıral (Dk.75 Şevket Anday), Hüseyin Adal, Bayram Anday, Doğukan Demirman (Dk.63 Joshoa Odo), Uğur Gök, Remzi Betmezoğlu, Mete Sağır, Azat Tip

LAPTA: Mustafa Dağman, Osman Seyhan (Dk.46 Ozan Aygün), Mehmet Gürpınar, İsmail Çakır, Süleyman Batuk, Mustafa Yaşar, Selçuk Soyer (Dk. 61 Ramazan Çoruk), Göksel Soyer (Dk.60 Mustafa Akış), Umar Beyaz, Emrah Güler, Özgür Gül

GOLLER: Dk.2 ve 75 Uğur Gök, Dk.21 ve 41 Remzi Betmezoğlu, Dk.59 Doğukan Demirman, Dk.70 Bayram Anday (Küçük Kaymaklı)

Koop Bank Kıbrıs Kupası 1.tur karşılaşmasında bu sezon kupayı hedef koyan Küçük Kaymaklı kendi evinde 1.Lig ekibi Lapta ile karşılaştı. Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Küçük Kaymaklı 6-0 kazandı. Yeşil siyahlılara galibiyeti getiren golleri Uğur Gök (2), Remzi Betmezoğlu (2), Doğukan Demirman ve Bayram Anday kaydetti.