Kaymaklı Ertürk’e emanet
K-Pet Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı teknik direktörlük için Serhat Ertürk ile anlaşma sağladı
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Bir süre önce gerçekleştirdiği olaylı Genel Kurul sonrasında başkanlığa Ahmet Dirgen'i getiren Küçük Kaymaklı'da teknik adamlık konusunda da Serhat Ertürk ile anlaşma sağlandı. Daha önce alt yapıda yakaladığı başarılarla dikkat çeken Ertürk, Küçük Kaymaklı A takımında da görev yapmıştı. Ertürk'ün yardımcılık görevini Birol Saiter ile Ahmet Çeliker yapacak.
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