Kaymaklı dağıldı

İki takım arasında gömlek farkı yanında arzu ve istek farkı öne çıktı. Küçük Kaymaklı maça isteksiz başladı ve bitirdi. Doksan dakikada takım dağınık bir görüntü çizdi. Takım içinde elle tutulan bir durumu anlatmak mümkün değildi. Sadece seyreden bir Kaymaklı takımı gördük. Doğan Türk Birliği hafta içinde Caner Hoca’nın ‘Biz ilk devreyi ilk beşin içinde bitirme arzusundayız’ sözü sahaya yansıdı. İstekli, koşan ve ayağa iyi pas yapan bir takımın kazanmaması olamazdı. Takımın her oyuncusu ağır zemine rağmen ayağa iyi pas yaptılar. Hızlı hücumlarla rakip defansın dengesinin bozdular. Atılan dört golün dışında çok net kaçan gol sayısını hesaba katarsak farkın rakamları çok fazla olurdu. Takımın her bölgesi çalıştı. Aydın – Kenan – Salih – Selim ve orta alandan gelen toplar. Bu oyunu ile sarı lacivertli takım daha yukarılarda yer bulur. Takımın motivasyonu ve isteği bunu gösterdi. Doğan yeni yıl öncesi istediğini aldı.

K.Kaymaklı ne yapacak merak ediyorum. Takımın morali ve maç kazanma isteği kaybolmuş. Yedek kulübesinde bekleyen oyuncuların sonradan sahaya girdikleri zaman da değişen bir şey görmüyorum. Bu oyuncular ilk başlaması gerekir derseniz evet. Musa ve Mustafa ile direk başlanması gerekir. Hele de bu maç için daha net söylemem mümkün. Kaymaklı defansı rakibine asist yapmak için çabaladı durdu. Kötü takımın defansı da evlere şenlik olunca farklı mağlubiyet bu kadarla kaldı diye sevinsinler. Belli ki takımın maç öncesi motivasyonları eksik maçı kazanmaya yetmiyor. Bu dakikadan sonra yönetim Muharrem hocaya teşekkür etmelidir. Kesinlikle K.Kaymaklı’da yönetim en fazla çalışan taraf, bu saatten sonra onlar da düğmeye basıp takımın her tarafını düzeltilmesi kaçınılmazdır. İşleri çok zor, ufak tefek sorunlar değil bunlar. Kolay gelsin...

Maçın hakemi iyi bir müsabaka yönetti. Pozisyonların içinde kaldı. Oyuna hakimiyetini beğendim. Doğruları veya artıları çok fazla idi.