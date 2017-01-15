Hüseyin KIRAL

Ara transfer döneminde GAÜ Çetinkaya’dan Küçük Kaymaklı’ya transfer olan tecrübeli oyuncu Serhan Önet, düşüncelerini paylaştı. Tecrübeli oyuncu, Küçük Kaymaklı’nın başarılı olması için geldiğini ifade etti. Önet, yeni takımı Küçük Kaymaklı’nın çok büyük bir kulüp olduğunu söyledi.

“Küçük Kaymaklı başarılı olmayı hak ediyor”

Küçük Kaymaklı’nın çok büyük bir camia olduğuna dikkat çeken Serhan Önet, ikinci devrede başarılı olmak için hem kendisi, hem de tüm takım arkadaşlarının elinden gelen gayreti göstereceğinin sözünü verdi. Kaymaklı’nın tecrübeli oyunculara ve takım içerisinde liderlik yapacak oyunculara ihtiyacından dolayı buraya geldiğini aktaran Önet, gençlerin de hem hocalarından, hem de kendilerinden öğrenmesi gereken birçok şeyin olduğuna dikkat çekti.

“Hedefimiz kupayı kaldırmak”

Ocak ayının sonundan itibaren hem ligde, hem de kupada diğer takımlar gibi kendilerinin de ciddi maçlar oynayacağına dikkat çeken deneyimli oyuncu, bu maçlardan az hata yaparak çıkmak istediklerini söyledi. Hedeflerinin ligde yukarılara oynamak olduğunu yineleyen Önet, kupada da hedef finali kazanmak olduğunu belirtti.