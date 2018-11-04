Kaymaklı beraberliğe abone: 1-1

K-Pet Süper Lig’de 7.hafta karşılaşmasında ligin çıkışta ekibi Gönyeli ile ligde henüz galibiyet alamayan ve alt sıralarda mücadele eden Küçük Kaymaklı karşı karşıya geldi. Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda oynanan maçta kazanan çıkmadı ve maç 1-1’lik eşitlikle noktalandı. Maçta Gönyeli’nin golünü Sabri Selden kaydederken, Küçük Kaymaklı’nın golü Mehmet Koyuncu’dan geldi. Gönyeli aldığı beraberlikle puanını 13’e yükseltirken, Küçük Kaymaklı da 5 puana yükseldi ve galibiyet hasretini sürdürdü. Ligin 8.haftasında Gönyeli, Merit Alsancak Yeşilova deplasmanına konuk olurken, Küçük Kaymaklı takımı bire bir rakibi konumundaki Gençler Birliği’ni kendi evinde konuk edecek.

STAT: Lefkoşa Atatürk Stadı

HAKEMLER: Osman Özpaşa***, Hüseyin Özaşık***, Fatih Bardakçıoğlu***

GÖNYELİ

Kemal Bağbal***

Menteş Mertkaya*

Eray Osman Halil*

Talat Dağer**

İbrahim Öksüzoğluları*

(Dk.68 Serkan)*

Charles Teiko Folley*

Raif Selden**

Christian Chukwuka**

Süleyman Aksaç**

(Dk.86 Kemal Varan)

Sabri Selden***

(Dk.58 Kahraman)**

John Okoli**

TD: Emre Perçinci

KÜÇÜK KAYMAKLI

Raif D. Pehlivan***

Bahadır Göçben*

Ramadan Ağdaç*

(Dk.62 Erdoğan)*

Ousmane Keita**

Taner Bingöllü**

Hüseyin Adal*

Osman Şanverdi*

Yağış Gencay**

(Dk.72 Berkem)*

Rifat Hacıarifoğlu*

Celal Habeşoğlu**

Mehmet Koyuncu***

(Dk.78 Paul Asare)**

TD: Serhat Ertürk

GOLLER: Dk.45+3 Sabri Selden (Gönyeli) – Dk.45+2 Mehmet Koyuncu (Küçük Kaymaklı)

