Kaymaklı başladı, MTG bitirdi: 2-4
Mağusa Türk Gücü konuk olduğu K.Kaymaklı karşısında geriden gelerek kazandı
K-Pet Süper Lig’in 25. haftasında Mağusa Türk Gücü, Küçük Kaymaklı deplasmanında 4-2 kazanarak haftayı galibiyet ile tamamladı. Ev sahibi Küçük Kaymaklı’nın gollerini 7. ve 87. dakikada penaltıdan Uğur Gök kaydederken, Mağusa Türk Gücü’nün galibiyet gollerini 45+2’nci dakikada Dinopeter, 53 ve 75’inci dakikalarda Halil Turan ve 90+3’üncü dakikada Arif Uysal Kaydetti. Küçük Kaymaklı aldığı mağlubiyet ile 38 puanda kalırken, Mağusa Türk Gücü aldığı galibiyet ile haftayı 33 puana yükselerek haftayı tamamladı.
STAT: Atatürk Stadı
HAKEMLER: Hüseyin Eyyüpler***, Cemal Sakallı***, Ömer Doğru***
K. KAYMAKLI
Ali Duvarcı*
Tuğrul Çiftçioğlu*
Berkem Nurdal*
(Dk.46 Y. Özbahar)*
Sercan Çoban*
Uğur Gök***
Mehmet Kaygısız*
(Dk.69 Yaşar)*
Bayram Anday*
(Dk.46 Turgut Kaan)*
Konan Molan*
Hüseyin Adal*
Arsene Junıor*
Franck Mbargh*
TD: Mehmet Ali Özgürgün
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
Türkkan Delideniz**
Sami Ergazi**
Yasin Kurt***
Kaan Güder***
Yusuf Beyazi**
Yakubu Malik**
Aziz T. Duyuran**
(Dk.43 Arif Uysal)***
Emre Özsin*
(Dk.82 Mehmet Gürlü)
Rasheed Omokafe*
(Dk.46 Nevzat)**
Dinopeter Jude***
Halil Turan***
TD: Ali Oraloğlu
GOL: Dk.7 ve Dk.87 (P) Uğur Gök (K. Kaymaklı) - Dk.45+2 Dinopeter, Dk.53 ve 75 Halil Turan, Dk.90+3 Arif Uysal (MTG)