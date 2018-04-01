Kaymaklı başladı, MTG bitirdi: 2-4

K-Pet Süper Lig’in 25. haftasında Mağusa Türk Gücü, Küçük Kaymaklı deplasmanında 4-2 kazanarak haftayı galibiyet ile tamamladı. Ev sahibi Küçük Kaymaklı’nın gollerini 7. ve 87. dakikada penaltıdan Uğur Gök kaydederken, Mağusa Türk Gücü’nün galibiyet gollerini 45+2’nci dakikada Dinopeter, 53 ve 75’inci dakikalarda Halil Turan ve 90+3’üncü dakikada Arif Uysal Kaydetti. Küçük Kaymaklı aldığı mağlubiyet ile 38 puanda kalırken, Mağusa Türk Gücü aldığı galibiyet ile haftayı 33 puana yükselerek haftayı tamamladı.

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Hüseyin Eyyüpler***, Cemal Sakallı***, Ömer Doğru***

K. KAYMAKLI

Ali Duvarcı*

Tuğrul Çiftçioğlu*

Berkem Nurdal*

(Dk.46 Y. Özbahar)*

Sercan Çoban*

Uğur Gök***

Mehmet Kaygısız*

(Dk.69 Yaşar)*

Bayram Anday*

(Dk.46 Turgut Kaan)*

Konan Molan*

Hüseyin Adal*

Arsene Junıor*

Franck Mbargh*

TD: Mehmet Ali Özgürgün

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

Türkkan Delideniz**

Sami Ergazi**

Yasin Kurt***

Kaan Güder***

Yusuf Beyazi**

Yakubu Malik**

Aziz T. Duyuran**

(Dk.43 Arif Uysal)***

Emre Özsin*

(Dk.82 Mehmet Gürlü)

Rasheed Omokafe*

(Dk.46 Nevzat)**

Dinopeter Jude***

Halil Turan***

TD: Ali Oraloğlu

GOL: Dk.7 ve Dk.87 (P) Uğur Gök (K. Kaymaklı) - Dk.45+2 Dinopeter, Dk.53 ve 75 Halil Turan, Dk.90+3 Arif Uysal (MTG)