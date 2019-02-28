“Kayıtsız Müteahhitlik” için “Alo 1180” devrede

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı İnşaat Encümeni, kayıtsız müteahhitliğin önlenebilmesi için ''Alo 1180 İhbar Hattı''nı hayata geçirdi.

''Alo 1180 İhbar Hattı'' ile kayıtsız müteahhitlerin tespit edilmesi, kayıtlı müteahhitler ile vatandaşların korunması hedeflendiği açıklandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Alo 1180 hattına yapılan ihbarlar neticesinde tespit edilen kayıtsız müteahhitler ile ilgili gerekli denetim ve cezai yaptırımların İnşaat Encümeni tarafından uygulanacağı bilgisini de paylaştı.