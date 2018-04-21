‘Kayıtsız kişilere ödeme yapıldı’

TÜK’te 4 milyon TL’lik arpa hibe kredisinin “kayıp” kısmı olan 943 bin 471 bin TL ile ilgili yapılan işlemlere ait detaylar, madde madde belirlendi.

Yapılan denetimlerde; “hayvan kayıt sisteminde kaydı bulunmayan” kişilere 586 bin 143 TL ödeme yapıldığı kayda geçirildi.

‘Nüfus Kayıt Dairesi’nde kaydı bulunmayan’, ‘isim ve kimlik bilgisi olmayan’, ikinci iş yapma yasağı’ bulunan, ‘Nüfus Kayıt Dairesi ile kimlik bilgisi uyuşmazlığı yaşayan’ kişilere de ödeme yapıldığı belirlendi.

Ayşe GÜLER

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali tarafından açıklanan, Toprak Ürünleri Kurumu(TÜK)’te 4 milyon TL’lik arpa hibe kredisinin ‘kayıp’ kısmı 943 bin 471 bin TL ile ilgili yapılan ve "hukuka aykırı işlemler" olduğu öne sürülen işlemler, Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu raporuna yansıdı.

‘Maliye Teftiş ve İnceleme Raporu’nda ‘yasa dışı’ olduğu ifade edilen ödemeler 5 madde altında toplandı, tek tek sıralandı.

Yapılan denetimlerde; ‘hayvan kayıt sisteminde kaydı bulunmayan’ kişilere 586 bin 143 TL ödeme yapıldığı kayda geçirildi.

‘Nüfus Kayıt Dairesi’nde kaydı bulunmayan’, ‘isim ve kimlik bilgisi olmayan’, ikinci iş yapma yasağı’ bulunan, ‘Nüfus Kayıt Dairesi ile kimlik bilgisi uyuşmazlığı yaşayan’ kişilere de ödeme yapıldığı Maliye Teftiş ve İnceleme Raporu’nda yer aldı.

Öte yandan 2016 yılı sonu ve 2017 yılı başında küçükbaş hayvan besleyicilerine hibe arpa verilmesi projelerinde önemli hatalar yapıldığı, TÜK’ün 2016 ve 2017 kesin hesapları halen Gelir ve Vergi Dairesi’ne sunulmadığı da öğrenildi.

Kurumun 2.5 milyon TL Stopaj iadesi kaybı olduğu da öğrenildi.

İŞTE KALEM KALEM O ÖDEMELER: Hayvan kayıt sisteminde kaydı bulunmayanlara: 586.143.73 TL ödeme

İsim ve kimlik bilgisi bulunmayanlara: 330.438.47 TL ödeme

Nüfus Kayıt Dairesi’nde kaydı bulunmayanlara: 8.733.56 TL ödeme

Nüfus Kayıt Dairesi ile kimlik bilgisi uyuşmazlığı bulunanlara: 17.436.07 TL ödeme

İkinci İş Yapma Yasağı bulunan kişilere yapılan ödemeler: 719.67 TL

"2016 yılı sonu ve 2017 yılı başında küçükbaş hayvan besleyicilerine hibe arpa verilmesi projelerinde de önemli hatalar yapıldı"

TÜK’ün 2016 ve 2017 kesin hesaplarını halen Gelir ve Vergi Dairesi’ne sunulmadı.

Kurumun 2.5 milyon TL Stopaj iadesi kaybı var.

Hayvan kayıt sisteminde kaydı bulunmayanlara: 586.143.73 TL ödeme…

Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu, Toprak Ürünleri Kurumu’nda Nisan 2017 ila 1-15 Mayıs 2017 döneminde indirimli fiyattan satılan 4 milyon 439 bin 116 TL’nin denetimini gerçekleştirdi, ‘hukuka aykırı ödemeler’ yapıldığına hazırladığı raporda yer verdi.

Araştırma sonucunda 943 bin 471.50 TL TL’lik talebe, ‘uygunluk’ verilmediği, hayvan kayıt sisteminde kaydı bulunmayanlara yapılan satış nedeniyle 586.143.73 TL, isim ve kimlik bilgisi bulunmayan kişilere ise 330.438.47 TL ödeme yapıldığı Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu raporuna yansıdı.

‘Kimlik bilgisi uyuşmazlığına’ rağmen 17 bin 436 TL ödeme…

Raporda; 17 bin 436 TL’lik ödemede Nüfus Kayıt Dairesi ile kimlik bilgisi uyuşmazlığı yaşandığı, 8.733.56 TL’lik ödeme yapılan üreticilerin ise Nüfus Kayıt Dairesi’nde kaydı bulunmadığı belirtildi, ikinci iş yapma yasağı bulunan kişilere ise 719.67 TL ödeme yapıldığına yer verildi.

Alacaklar, borçlar…

YENİDÜZEN, TÜK’ün mali yapısına yönelik güncel resmi bilgilerine de ulaştı.

Buna göre; 31 Ocak itibariyle kurumun mali durumunun (Kooperatif Merkezi Bankası borcu hariç) 47 milyon 300 bin TL ‘ekside’ olduğu görüldü.

Bu rakamın Nisan ayında (-)18 milyon 200 bin TL’ye gerilediği öğrenildi.

2 yıl önce, yani Nisan 2016’dan 31 Ocak 2018 tarihine gelinceye kadar sürede kurumun 29 milyon 100 bin TL kötüleştiği de elde edilen bilgiler arasında yer alıyor.

‘Açığın 63 milyon TL’ye ulaşacağı’ endişesi

Öte yandan bankalarda bulunan mevduatlara, alacaklarının tümünün tahsil edilmese dahi kurumun halen 47 milyon 300 bin TL borcu kalacağı ifade edildi.

Söz konusu açığa şüpheli ya da mümkün olmayan alacakların da eklenmesi halinde ‘gerçek açık rakamının’ 63 milyon TL’ye ulaşmasından endişe ediliyor.

2 milyon 500 bin TL stopaj kaybı…

TÜK’ün 2016 ve 2017 kesin hesaplarını halen Gelir ve Vergi Dairesi’ne sunamadığı da ortaya çıktı.

Hesapların zamanında sunulmaması ve stopajların zamanında talep edilmemesi nedenleriyle kurumun 2.5 milyon TL Stopaj İadesi kaybı olduğu da öğrenildi.

UBP Milletvekili, Tarım ve Doğal Kaynaklar eski Bakanı Nazım Çavuşoğlu’dan Şahali’ye :

“Suçlamalar siyasi kurgu ve kurnazlık”

UBP Milletvekili, Tarım ve Doğal Kaynaklar eski Bakanı Nazım Çavuşoğlu, TÜK’te faiz/sübvansiye desteklerinde 1 Milyon TL’nin kayıp olduğuna ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu, açıklamaları ‘siyasi bir kurgu’ olarak değerlendirdi.

Maliye Bakanlığı’nın TÜK’e aktardığı veya aktaracağı tüm ödemelerin Maliye Teftiş İnceleme Kurulu’nun denetimlerinden sonra yapıldığını ifade eden Çavuşoğlu, söz konusu raporda, bahse konu paranın TÜK’e ödenebileceği net olarak yer aldığını öne sürdü.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Çavuşoğlu, görevde olduğu süre boyunca kurumda, herhangi bir kaynak kaybının söz konusu olmadığını kaydetti, “Ödenemeyecek veya tahsili imkânsız bir paradan söz edilecekse, Şahali’nin, aradığını Maliye Teftiş Kurulu’nun kendi dönemlerine ait olan raporlarında bulabileceğini hatırlatmak isterim.” şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, “16 Nisan 2016 tarihinde görev devralarak kurtardığımız Toprak Ürünleri Kurumu’nun bize ait 2 yıllık döneminde değil zararı, kar ettiği gayet iyi bilinmektedir” diyerek, şöyle devam etti: “Şahali bilmelidir ki, gerçeklere dayanmayan siyasi çırpınışlarıyla, Toprak Ürünleri Kurumu’nun bizden önceki dönemde ticari faaliyetlerini gerçekleştiremeyen, bankalar ve piyasamız nezdinde ticari itibarını tamamen kaybeden, hayvancımızın, çiftçimizin ihtiyacı arpayı ithal edemez duruma getirilen ve CTP dönemine ait (2007 yılı) Toprak Mahsulleri Ofisi’ne 10,317,792USD’lik borcu ile 2014’ten sonra kurulan CTP Hükümetlerinin dönemlerine ait ödenmesi gereken ve ödenmeyen iki firmaya ait 5,540,256 USD ve toplamda 15,858,047 USD borcu olan bir kurum devraldığımız gerçeğini, tarım üreticisinin belleğinden silemez.”

Görevde olduğu süre boyunca TÜK’ün ‘karda’ olduğunu savunan Çavuşoğlu, “TÜK’ün 2016 yılı faaliyet karı 1,752,595 TL, 2017 yılı faaliyet karı ise 2,818,022 TL’dir. Dönemimize ait tüm alımları peşin ödedik. Alımlarımızdan dolayı borç bırakmadık. Devraldığımız dolar borcuna karşılık toplamda 3,724,168 dolar ödeyerek bu borcu 12,133,880 dolara düşürdük” şeklinde konuştu.