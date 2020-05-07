Kayıtsız-kaçak cihazlara ait kayıt işlemleri başlıyor

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK), kayıtsız-kaçak cihazlara ait kayıt işlemlerinin 11 Mayıs’ta başlayacağını açıkladı.

BTHK açıklamasında, kayıt işlemlerinin, 11 Mayıs’tan itibaren randevu yöntemi ile başlayacağı belirtildi.

BTHK’nın 0392 444 2845 numaralı Çağrı Merkezi aranarak randevu alınması gerektiği kaydedilen açıklamada, kayıtsız cihazların, 90 aktif kullanım günü dolsa dahi 31 Mayıs 2020 tarihine kadar iletişime kapatılmayacağı anımsatıldı.

Açıklamada, kayıt süreci ile ilgili gerekli bilgilere http://www.bthk.org/tr/haberler/duyurular linkinden ulaşılabileceği de belirtildi.